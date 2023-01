Utbygging av Haugesund sjukehus utsettes

Videre utbygging av Haugesund sjukehus blir forlenget med to år, bestemte styret i Helse Fonna i dag. Årsaken er at det ikke er penger til å få ferdig byggetrinn to etter tidsplanen.

I 2022 er underskuddet trolig på 150 millioner kroner, og sykehuset får 92 millioner kroner mindre å rutte med i 2023 fra staten.

Større investeringssummer er flyttet fra de første årene av prosjektet slik at prosjekttiden og ferdigstillingen er forlenget med to år. Den store totalentreprisen er utsatt til 2024 og byggeperioden er forlenget med et år. All ombygging av M-blokk er flyttet til 2027. Lånebehovet er derfor redusert i starten av byggetrinn to.