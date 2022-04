Utagerende kunde

En kunde var utagerende på Burger King i Stavanger sent onsdag kveld, der han slo og spyttet på ansatte i en krangel om prisen på burger. Mannen ble kastet ut, og politiet bortviste mannen senere fra sentrum. Men politiet påtraff mannen igjen i sentrum, og dermed ble han tatt med til arresten for avrusing. Mannen er også anmeldt for ordensforstyrrelse.