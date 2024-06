Usikkert med statlige penger til opprenskning i Galeivågen

Klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen vil ikke love at Stavanger får penger til opprydning av den forurensede sjøbunnen i Galeivågen i Stavanger. Kommunen har bedt om 200 millioner kroner fra staten for å rydde opp. Bjelland Eriksen sier det er positivt at prosjektet er klart for gjennomføring, men at en eventuell statlig finansiering må de komme tilbake til i statsbudsjettet til høsten.