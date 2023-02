Usikker Høyre-liste i Karmøy

Det er uklart om Høyre får stille med kandidater ved høstens kommunevalg i Karmøy.

Karmøy Høyre er satt under administrasjon etter bråket den siste tiden. I kveld samles fylkesstyret i partiet for å diskutere om styret i Karmøy skal kastes, skriver Haugesunds Avis. Leder i Rogaland Høyre, Ane Mari Braut Nese sier situasjonen er svært alvorlig, og kan i verste fall føre til at Karmøy Høyre ikke stiller liste ved høstens valg.