Usemje om trafikktal for hurtigbåtrutene i Ryfylke

Det er stor forskjell på passasjertala på hurtigbåtane til Ryfylke som reiarlaget Norled presenterer og på tala som det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus legg fram for politikarane, skriv avisa Ryfylke.

Kolumbus sine tal viste 37.000 passasjerar i mars og april. Norled sine tal var 47.000.

- Det er viktig at dette kjem fram, for politikarane tar avgjerder om å leggje ned ruter på bakgrunn av trafikktala, seier fylkespolitikar frå Sauda, Asle Rafdal frå Ap.

Kolumbus opplyser at dei skal prøve å finne ut kvifor det er så stor forskjell.