Uroa over utviklinga

Det har kome mange nye vaskehallar for bilar på Haugalandet den siste tida. slik at det nå er om lag 20 slike vaskehallar. Og dei fleste nye er ubemanna, skriv Haugeunds avis.

Dagleg leiar på Esso Raglamyr, Odd Mathias Vikse er uroa over utviklinga. - Når me har så mange vaskehaller her, misser etablerte vaskehallar kundar, seier han.