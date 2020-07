UP tok 39 for å køyre for fort

Mange køyrde for fort da Utrykkingspolitiet sjekka farta i Randabergveien i Stavanger mellom 11 og 15 i dag. UP skreiv ut 39 forenkla førelegg til sjåførar som køyrde over fartsgrensa. Ein person fekk førelegg for å ha sikra eit barn for dårleg.