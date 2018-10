Unngikk 15 års fengsel, nå ble han tatt på nytt

Lørdag 22. september ble tre rogalendinger på vei fra Sverige stanset i en grensekontroll på Svinesund.

I bilen fant tollerne det politiet karakteriserer som «en ikke ubetydelig mengde narkotika». Ifølge en rettskjennelse var stoffmengden av en slik karakter at de involverte risikerer en «betydelig fengselsstraff».

De tre rogalendingene, en mann fra Sandnes i slutten av 50-årene, og to Stavanger-menn i 20-årene, ble i Halden tingrett varetektsfengslet i henholdsvis fire og tre uker.

De er alle siktet for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse som har en strafferamme på 10 års fengsel.

Har lagt lokk på beslaget

Politiet har lagt lokk på saken fordi det gjenstår mye etterforskning, ikke minst for å avdekke avsender og mottakerapparatet til stoffet. Selv forsvarerne til de siktede har ikke blitt informert om hvilken type narkotika som er beslaglagt og hvor mye.

Etter det NRK kjenner til skal i hvert fall en del av beslaget inneholde hasj.

NRK vet også at de to yngste siktede ikke har erkjent straffskyld.

Advokat Bjørn Rudjord som forsvarer Sandnes-mannen vil ikke kommentere saken overfor NRK, heller ikke hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

Tatt på Svinesund før

Det er ikke første gang Rudjord representerer klienten sin i en narkosak. La oss spole mer enn sju år tilbake i tid. Sandnes-mannen satt den gangen fengslet etter at Jæren tingrett dømte ham til 15 år og seks måneders fengsel for innførsel av blant annet 46 kilo amfetamin og 61 kilo hasj sommeren 2009.

Også den gangen var det tollere på Svinesund som avdekket narkotikapartiet som en nederlender kjørte over grensa i en varebil.

Påtalemyndigheten mente da at Sandnes-mannen hadde lånt en million kroner av et Hells Angels-medlem for å finansiere stoffet, og han ble dømt selv om han ikke deltok på selve smuglerturen.

Var passasjer

Men i Gulating lagmannsrett ble Sandnes-mannen trodd av juryen som mente at han ikke hadde noe med narkosmuglingen å gjøre. Han kunne våren 2011 spasere ut av rettssalen som en fri mann.

Under aksjonen for halvannen uke siden var det Sandnes-mannens bil som ble stanset av tollerne, men han var selv bare passasjer etter at han skal ha mistet førerkortet tidligere i høst.

Sandnesmannen er tidligere straffedømt en rekke ganger for større narkotikaforbrytelser.