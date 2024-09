– Vi er interessert i skjelettet, sier professor Hannecke Meijer ved Universitetsmuseet i Bergen.

Museet har Nordens største skjelettsamling.

Meijer påpeker at hvithvalene er en veldig sjelden art i Norge, som også er rødlistet.

– For oss er det en sjelden mulighet for å få en art som vi ikke har ennå.

Hannecke Meijer i Universitetsmuseet i Bergen har ansvar for over 15.000 skjeletter av fisk. fugl, pattedyr og reptiler. Nå vil hun også ha skjelettet til Hvaldimir. Foto: Privat

Flere vil ha levningene

Flere har meldt sin interesse for deler av kjendishvalen som døde lørdag utenfor Stavanger.

Naturhistorisk museum i Oslo vil ha vevsprøver av hvithvalen, og noen vil ha asken.

Veterinærinstituttet skal ha et internt møte på tirsdag med ulike avdelinger for å diskutere hva som skjer med Hvaldimir.

De sier til NRK at det er mange som har henvendt seg for å få levningene og det er et av temaene som skal diskuteres.

Siden Hvaldimir dukket opp utenfor Finnmark i 2019, rakk hvithvalen å sjarmere hele norskekysten.

Vil ikke at hvalen skal kremeres

Meijer i Universitetsmuseet sier hun forstår at flere vil ha en bit. Men hun er ikke enig i at hvalen skal kremeres.

– Når det dukker opp en sjelden art i Norge er det viktig at vi bevarer den for framtiden. Det er viktig å bevare skjelettmaterialet for framtiden.

Hun sier de er i dialog med Veterinærinstituttet for å få dette til.

Fant Hvaldimir med buken opp

Storm Karolius Kristiansen (16) og hans far var ute og fisket etter makrell i området da de plutselig fikk øye på noe hvitt som lå og fløyt i vannet.

– Jeg trodde det først var en båt som hadde kantret, så jeg og faren min kjørte bort dit for å sjekke det ut. Da var det allerede en båt med noen biologer som hadde fulgt hvalen, sier Kristiansen til NRK.

De bestemte seg for at de ville flytte Hvaldimir mot land, for å hindre at nysgjerrige folk samlet seg rundt hvalen og forstyrret båttrafikken.

De fikk festet et tau rundt halen til Hvaldimir og dratt han i land.

Hvaldimir ble fraktet til land lørdag ettermiddag etter at den ble funnet død på sjøen tidligere på dagen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Dødsårsaken ikke kjent

Obduksjonsrapporten er ikke klar, men obduseringen av Hvaldimir er i gang.

Dødsårsaken til hvithvalen er ikke kjent.

Veterinærinstituttet sier til NRK at de muligens har mer informasjon etter møtene senere i dag.

Sør-Vest politidistrikt sier til NRK tirsdag morgen at de ikke har fått inn noen anmeldelser.

Ønsket å flytte hvalen nordover

Kjendishvalen ble først oppdaget av fiskere utenfor Ingøy i Finnmark i 2019. Han var iført stramt seletøy og kom trolig fra fangenskap i Russland.

Han ble blant annet anklaget for å være en russisk spion, mens andre mente han var en terapihval.

Oppdagelsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og i tiden ble det gjort mange observasjoner i Finnmark. Lokalbefolkningen gav ham navnet Hvaldimir.

I 2022 fikk han også kallenavnet «Hvaldi», for ikke å bli assosiert med Russlands president Vladimir Putin.