Universitetet i Stavanger må spare - men kutter ikke stillinger ennå

Mindre overføringer fra staten og økte utgifter gjør at Universitetet i Stavanger, UiS, må spare. Overføringene fra staten ble 145 millioner kroner mindre i statsbudsjettet for 2023, enn universitetet hadde regnet med. I tillegg kommer kuttene universitetet viste om. Til sammen ble kuttene 170 millioner kroner.

Styret på UiS vedtok i dag at de må spare tilsvarende 150 stillinger, eller ca. 150 millioner kroner. Ingen blir sagt opp i første omgang. Vi skal prøve å få ned kostnadene og øke inntektene, sier styreleder Anne Marit Panengstuen.

Rektor Klaus Mohn sier at de ikke kan utelukke at noen blir sagt opp, men at det nå skal finne ut hvordan de omstille organisasjonen for å få ned kostnadene.