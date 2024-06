Universitetet i Stavanger kutter alle bånd til Israel

Torsdag vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) å avslutte alle institusjonelle avtaler og samarbeid med israelske institusjoner.

I vedtaket skriver UiS at kutter båndene til Israel «på grunn av den folkerettsstridige krigføringen på Gaza. UiS inngår heller ingen nye avtaler så lenge krigshandlingene pågår.»

Dermed er UiS den utdanningsinstitusjonen som går lengst i retning av en akademisk boikott. Men det er altså ikke en akademisk boikott, understreker UiS-rektor Klaus Mohn.

– En boikott vil nok raskt kunne forstås som en stans i all type samarbeid med akademiske personer av israelsk opphav. Og det har vi verden over, sier Mohn.

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger fikk marsjordre fra styret om å kutte alle bånd til Israel på institusjonsnivå. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Fornøyde studenter

Vedtaket skjer etter krav fra studenter og ansatte om akademisk boikott av Israel, samt opphør av relevante kjøpsavtaler.

Student Sofia Abdullah sier til NRK at hun er fornøyd med at UiS tok studentene seriøst.

– Men vi ønsker å gå enda lengre. Vi vil at det skal være full akademisk boikott. Men dette er en god start, og det bør være en inspirasjon for andre universiteter i Norge, sier Abdullah.

DEMONSTRERTE: Sofia Abdullah i Studenter for Palestina under demonstrasjonen på Universitetet i Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

Leder Razzan Abou-Watfa i organisasjonen Studenter for Palestina Stavanger var glad etter styrevedtaket torsdag. Hun er ikke i tvil om at styrevedtaket til UiS var betydningsfullt.

– Det var et stort steg for oss. Vi er optimistiske og håper at UiS vil bruke ordet boikott og ha en full akademisk boikott. Ikke bare til krigen tar slutt, men okkupasjonen, sier Abou-Watfa.

Hun håper at andre universiteter i Norge blir inspirert av UiS-vedtaket.

STILLE DEMONSTRASJON: Razzan Abou-Watfa under en stille demonstrasjon ved Universitetet i Stavanger torsdag. Foto: Elise Pedersen

UiS-rektor Mohn var på forhånd tvilende og landet på at universitetet ikke burde foreta seg noe. Nå får han marsjordre fra styret om det motsatte.

– Vi har et samarbeid med Universitetet i Haifa, som nå vil måtte bringes til opphør, sier Mohn.

Det er ikke noe aktivitet i samarbeidsavtalen, og dermed vil ikke bruddet ha store praktiske konsekvenser, ifølge rektoren.

FORNØYDE: God stemning blant demonstrantene på campus etter vedtaket til UiS-styret. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Tar initiativ til å gå ut av innkjøpsavtale

UiS vil også ta initiativ til å avslutte innkjøpsavtaler som involverer Israel gjennom tjenesteleverandøren Sikt.

I en merknad på forhånd gjorde UiS-rektor Klaus Mohn det klart at de økonomiske konsekvensene ved å eventuelt gå ut av Sikt var «uoversiktlige og potensielt store».

Studentrepresentantene Knut Solvig og Sara Bianca Beitz stod bak anmodningen til styret, som de selv sitter i. Der skrev studentene blant annet:

«Selv om UiS er en statlig institusjon, har institusjonen autonomien til å bestemme hvem vi samarbeider med. Akademisk boikott er tiltak som flere universiteter over hele verden nå gjennomfører og UiS bør ikke være annerledes».

TELTLEIR: Karim El Dardiry er en av studentene som turvis sover i telt på universitetsområdet på Universitetet i Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

På UiS, som på fem andre studiesteder i Norge, har det blitt slått opp teltleirer i solidaritet med Palestina de siste ukene.

Demonstrantene har fått tillatelse til å ha teltene frem til 12. juni.