Universitetet i Stavanger er gode på forsking

Universitetet i Stavanger ligger på tredje plass i forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt, ifølge ny statistikk.

Tallene fra Database for statistikk om høyere utdanning for 2023 viser at Universitetet i Stavanger (UiS) har svært produktive forskere: 1,25 publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt.

UiS har økt sin forskningsproduksjon med 4,5 prosent, fra 1454 poeng i 2022 til 1523 poeng i 2023.