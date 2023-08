I et brev NRK har fått innsyn i, reagerer en pasient på praksisen hos Unilabs. Etter en undersøkelse hos røntgenselskapet ba pasienten om å få tilgang til egne røntgenbilder.

Vedkommende fikk til svar at dette ville koste 120 kroner ekstra. Etter å ha betalt, fant pasienten ut at innsyn i egne røntgenbilder skal være gratis.

– Jeg mener Unilabs bryter loven, skriver pasienten i et brev til Datatilsynet.

Når du har tatt et røntgenbilde, deles bildene dine med legen som sendte deg til røntgeninstituttet.

Men du som pasient kan også få tilgang til egne røntgenbilder.

Både hos Unilabs og konkurrenten Evidia får du tilgang til egne undersøkelser via en portal på nett, hvor du kan se og laste ned egne bilder.

For dette krever de private aktørene ekstra betaling – i tillegg til egenandelen på 275 kroner du betaler for undersøkelsen.

Når et privat røntgeninstitutt gjør en MR-, CT-, ultralyd- eller røntgenundersøkelse, sendes bildene til fastlege eller henvisende lege. Foto: Odin Omland

Unilabs har fått tilbud om å svare, men har valgt å ikke svare på NRKs spørsmål i denne saken.

Økte prisen

Praksisen får Datatilsynet til å reagere. I et brev til Unilabs gir tilsynet klar beskjed om at innsyn i røntgenbilder skal være gratis for pasientene. Det står i loven.

I 2018 innførte Norge en ny lov om behandling av personopplysninger (GDPR). En viktig endring for norske forbrukere var at innsyn som hovedregel skulle være gratis. Nå var det ikke lenger lov å ta gebyr for enkle kopier.

Likevel fortsatte Norges to private røntgengiganter Unilabs og Evidia å be kundene betale for å få tilgang til egne røntgenbilder.

Begge tok i flere år 100 kroner for tjenesten, og har i løpet av det siste året økt prisen til 120 kroner.

På nettsiden til Unilabs kan pasientene under tittelen «røntgenbilder på nett» finne en lenke til hvor bildene kan kjøpes og at undersøkelsene koster 120 kroner per henvisning.

Under fanen «mine bilder» skriver Unilabs at du som pasient betaler 120 kroner per henvisning. Foto: Skjermdump

Under tittelen «Slik får du tilgang til dine bilder» kan pasientene til Evidia logge inn og betale for å se egne undersøkelser. Dette tilbudet kommer også på SMS kort tid etter at undersøkelsen er ferdig.

Dersom du selv ønsker tilgang til bildene dine fra Evidia, må du betale 120 kroner. Evidia opplyser til NRK at du kan få bildene dine på en CD gratis hvis du ønsker det.

Skal komme tydelig frem at røntgenbildet er gratis

I et svar til NRK skriver Evidias administrerende direktør Arvid Austgulen at pasientene har mulighet til å få utskrift av journal og få bildene brent på CD ved oppmøte på en av røntgenselskapets avdelinger.

– Dette er helt kostnadsfritt for pasienten og har alltid vært slik, skriver Austgulen.

Han mener pasientens mulighet til å betale for å se egne bilder på nett er å betrakte som en tilleggstjeneste.

Evidia-sjef Arvid Austgulen sier at tilgang til egne røntgenbilder på nett til 120 kroner er en tilleggstjeneste. Tilgang til røntgenbilder på CD er gratis. Foto: Evidia

Under punkt ni på siden «Personvern» hos Evidia, står det at du har rett til å se journaleksemplaret ditt så snart som mulig og at du kan få dette ved oppmøte. Evidia opplyser imidlertid ikke at det er gratis.

Datatilsynets seksjonssjef Camilla Nervik viser til at GDPR-lovverket pålegger aktører som Unilabs og Evidia å ha klar og tydelig informasjon, og at forbrukernes rettigheter skal komme tydelig frem.

– Bør Unilabs og Evidia fjerne muligheten til å ta betalt fra pasientene for å se egne røntgenbilder?

– Plikt til innsyn har ikke noe formkrav. Det er ikke ulovlig å gi tilleggsinformasjon mot betaling. Men de må uansett oppfylle kravene til artikkel 12, som sier at det skal komme klart og tydelig frem at innsyn er gratis, sier Nervik i Datatilsynet.

Camilla Nervik er sjef for seksjon for offentlige tjenester i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Skriver at innsyn er gratis nederst på siden

Mens du på Evidias side må forlate siden «dine røntgenbilder» for å få vite at de også kan fås gratis, holder det å skrolle til nederst på siden «røntgenbilder på nett» hos Unilabs.

På samme side som det står at det koster 120 kroner å få tilgang til egne røntgenbilder, står det at «Utskrift av journal er gratis, som også inkluderer røntgenbilder». Denne formuleringen ble lagt til på siden høsten 2021.

Når NRKs journalist spør Unilabs' chatbot om å tilgang til egne røntgenbilder gratis, får vi til svar at det koster 120 kroner. Når journalisten svarer at han ikke ønsker å betale, får vi dette svaret.

NRK sendte i forrige uke en rekke spørsmål til Unilabs' administrerende direktør Laila Aarseth. Hun har mottatt spørsmålene våre, men ikke besvart dem.

Hverken Unilabs eller Evidia har svart på spørsmål fra NRK om hvor mange pasienter som kjøpte tilgang til egne undersøkelser i 2022 og hvorvidt de vil refundere pasienter som tar kontakt med krav om pengene tilbake.

NRK kjenner til at minst én pasient har fått pengene tilbake etter å ha klaget.

Fikk påpekning fra Forbrukertilsynet

Brevet fra Datatilsynet er ikke første gang Unilabs har blitt kontaktet av myndighetene om praksisen. I 2019 tok Forbrukertilsynet kontakt etter en klage fra en pasient.

Pasienten fikk to tekstmeldinger fra Unilabs med tilbud om å kjøpe røntgenbilder etter undersøkelse, og opplevde det som invaderende reklame for et tilbud som «ikke vil tjene noen hensikt».

I et brev skrev Forbrukertilsynet at Unilabs' markedsføring kunne være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet.

– Vi mener derfor det er grunn til å stille spørsmål ved om den aktuelle tekstmeldingen var i strid med markedsføringsloven, skrev tilsynet.