Modil Byberg var en del av den voksende statistikken i mange år.

– Medisinene tok cirka syv år av mitt liv. For jeg gikk på veldig mye medisiner de første årene, sier hun.

Et dårlig løft som hjelpepleier i en alder av 33 år skulle prege henne resten av livet.

– Det å gå på så sterke smertestillende gjør noe med hele mennesket. Du er ikke deg selv når du går på sånne ting, sier Byberg.

Medisinene virket så godt i begynnelsen at kroppen lot seg lure til å ville ha oftere og i større doser for å oppnå samme effekt.

– En kan lett bli avhengig av disse, og tro meg, det er ikke enkelt å kutte det helt ut, understreker hun.

Å være fri for medisiner betyr en sterkere tilstedeværelse i hverdagen sammen med familie og venner.

– Det gir også en følelse av å være sjef over smertene når en klarer seg uten den type medisiner.

Og ikke minst: Bevegelsesfrihet, fordi hun kan kjøre bil igjen.

Derfor er hun glad for at det nå finnes et kurstilbud som skal lage gode løsninger uten medisiner. Det tror hun mange vil dra nytte av.

Helsehuset i Stavanger tilbyr blant annet søvnkurs til de som deltar på smertemestringskurs, hvis de har søvnproblemer. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Les også: Legemiddelgigant må betale 73 milliarder i bot etter opiod-krisen i USA

Urovekkende trend

Tilbudet har blitt til på grunn av en urovekkende trend i Norge.

Smertestillende legemidler er nemlig blant de mest brukte legemidlene i landet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra 2011 til 2019 var det 10.000 flere nordmenn som brukte opioider vedvarende.

I USA pågår en opioidkrise, som har krevd over 500.000 menneskeliv i USA de siste 20 årene. Mange i Norge fikk et innblikk i den amerikanske avhengighetskrisen gjennom dramaserien «Dopesick».

Bruk av opioider i Norge Ekspandér faktaboks I 2019 hadde omtrent 60.000 nordmenn vedvarende bruk av opioider. Det var en økning på 10.000 siden 2011, viser tall fra reseptregisteret hentet ut av FHI i 2022.

Oksykodon, stoffet som ofte omtales i forbindelse med opioid-krisen i USA, har økt fra å bli skrevet ut til cirka 20.000 personer i 2010 til litt over 70.000 personer i 2021 i Norge.

Overdosestatistikken viser at flere dør av reseptbelagte medisiner enn heroin. Det gjelder særlig eldre kvinner.

– Det som er urovekkende er den økende bruken av sterkere opioider, som oksykodon, til behandling av langvarige smerter, sier Kine Gjesdal, er forsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Korfor, ved Stavanger universitetssjukehus.

Norge er ikke i en opioid-krise, men utviklingen, hvor flere bruker sterkere opioider enn før er bekymringsfull, mener hun.

Kine Gjesdal, forsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Korfor ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Langvarig smerte er den vanligste årsaken til sykefravær og uførhet. Vi ser at stadig flere bruker sterke smertestillende for langvarig smerte. Noe som kan få alvorlige helseutfall både for den enkelte og for samfunnet, sier hun.

Smertemestring

Derfor tilbyr nå Stavanger kommune via forskningsprosjektet Point et unikt smertemestringskurs på Helsehuset i Stavanger, som skal hjelpe deltakerne å mestre smerter uten bruk av opioider.

Kurset finnes foreløpig bare i Stavanger.

Det spesielle med tilbudet, ifølge forskeren, er at dette er et lavterskeltilbud i kommunehelsetjenesten. Det er et tilbud på tvers av fag, der fysioterapeut, psykolog og lege samarbeider om å tilpasse kursets innhold til den enkeltes behov.

– Det er et veldig viktig poeng at folk ikke venter i årevis på dette. Vanligvis venter de i ti år på tilgang til denne type mestringsbaserte tilbud. Å kunne tilby et lavterskeltilbud, nesten uten ventetid, er unikt, sier hun.

Jørgen Hustoft Møllerop er fysioterapeut og holder søvnkurs på Helsehuset i Stavanger. Dette kurset er noe smertemestringsdeltakerne kan delta på, hvis søvn er et problem for dem.

Jørgen Hustoft Møllerop underviser kursdeltakere som sliter med søvn. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette er for personer med langvarig søvnvansker. Vi ser på de tingene man kan påvirke selv som legger til rette for bedre søvn, sier han.

Omfavnet hele mennesket

Modil Byberg ligger strekk ut på en matte i Helsehuset i Stavanger. Her gjennomfører hun pusteteknikker som har betydd mye for hvordan hun har det.

Hun har gjennomført kurset som likemann, eller testperson, fra Foreningen for kroniske smertepasienter, og er begeistret.

Modil Byberg opplever økt helsegevinst etter kurset. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg har deltatt på flere smertemestringskurs før, men dette var annerledes, for det omfavnet hele mennesket, sier hun.

Her fikk hun hjelp til alt fra søvn, pusteteknikker og lærte å slappe av. Og så fikk hun møte andre i samme situasjon.

Hun var opioid-fri lenge før hun deltok på kurset. Likevel har det gitt henne noen viktige verktøy som gjør hverdagen hennes bedre.

– Det blir lagt vekk på hvor viktig det er med trening. Og at trening ikke nødvendigvis er trening i et treningsrom, men bare det å komme seg ut å gå tur med andre som har samme utfordring, forklarer hun.