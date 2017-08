– Det er første gang jeg står på scenen ved et institusjonsteater. Jeg har spilt indie-teater i New York med cirka ti mennesker i salen, men dette blir helt annerledes, og veldig spennende. Det er som å komme hjem. Jeg er tross alt fra Sandnes, ler Gjerpen.

Hun er kjent for mange som den ambisiøse skuespillerspiren Alex i «Unge lovende», der hun er kjæreste med Kimmo, spilt av Ole Christoffer Ertvaag. Nå møtes de to på scenen igjen i Ibsen-klassikeren «En Folkefiende» om varsleren dr. Stockman. Hun som Stockmans datter Petra. Han som avisredaktør Hovstad.

ALEX: Mange kjenner Alexandra Gjerpen fra rollen som den ambisiøse jenta Alex i «Unge Lovende» på NRK. Foto: NRK

Mens Ertvaag har spilt mye teater i hjembyen allerede, er det altså nytt for 32-åringen, som har teaterutdannelse fra The William Esper Studio i New York.

– Det er veldig annerledes å spille teater enn å spille foran tv-kamera. Men det er skikkelig gøy, og Kjersti er så raus, sier Gjerpen.

Instruktør Kjersti Horn har kjent Gjerpen lenge, og hun mener det er helt naturlig at hun nå spiller teater:

– Alexandra er, i motsetning til flere av de andre unge tv-kjendisene nå, en godt utdannet skuespiller; en ordentlig teaterskuespiller.

IBSENKLARE: Fra venstre: Alexandra Gjerpen, Ole Christoffer Ertvaag, regissør Kjersti Horn og Cato Skimten Storengen. Sistnevnte spiller hovedrollen som dr. Stockman. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Skam-stjerner til scenen

Og Gjerpen er ikke den eneste unge tv-stjernen som har fått teaterrolle den siste tiden.

Josefine Frida Pettersen, kjent som Noora i NRK-serien «Skam» spilte tidligere i år i Trøndelag Teaters «Robin Hood-Rai Rai i Sherwoodskogen», og i sommer var hun med i spel-parodien «Slaget på Testiklestad» på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

SKAM-NOORA: Josefine Frida Pettersen som Samantha Fox i «Robin Hood-Rai Rai i Sherwoodskogen» ved Trøndelag Teater tidligere i år. Foto: BERRE v/Jens Westbye

Skam-stjerna Tarjei Sandvik Moe skal spille i musikalen «Grease» på Chateau Neuf i Oslo på nyåret, og Ruby Dagnall, også hun kjent fra «Skam», hadde i vår en rolle i «Don Juan» på Nationaltheatret.

De er flinke og populære

Kjersti Horn tror og håper at de unge tv-kjendisene kan lokke ungdom til teateret.

– Dette må vi bruke for alt det er verdt. I vårt tilfelle har vi også modernisert språket, og tatt oss noen friheter for å aktualisere stykket; som å gjøre kurbadet om til asylmottak.

Teatersjef ved Rogaland Teater, Arne Nøst, sier det ikke har vært noen bevisst, kommersiell strategi fra hans side å knytte til seg en skuespiller fra en aktuell ungdomsserie på tv:

LIKTE GJERPEN: Teatersjef Arne Nøst ved Rogaland Teater liker å bruke unge skuespillere fra distriktet. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Jeg likte spillet hennes i «Unge lovende», og så fant jeg ut at Sandnes-dialekten faktisk var ekte. Så da måtte vi jo slå til.

– Vil Alexandra og Ole Christoffer trekke ungdommer til teateret, tror du?

– «Skam» var tross alt et større fenomen enn «Unge Lovende», så det spørs. Men kanskje Alexandra trekker noen ekstra folk fra Sandnes, flirer Nøst.