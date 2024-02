Unge jenter seint ute

Klokka 03.13 i natt fekk politiet melding om to unge jenter på 12 og 14 år, som nettopp hadde handla på ein bensinstasjon på Karmøy. Dei hadde ingen vaksne med seg og meldar reagerte på at dei var ute så seint på natta. Politipatruljen fann jentene like etter. Dei hadde sneke seg ut av heimen, utan nokon spesiell god grunn, og fekk skyss heim igjen.