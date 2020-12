Unge gutter tatt for ran

To gutter på 15 og 16 år er tatt for et ran på Rema 1000 på Tasta i Stavanger. Det ble vist fram en kniv under ranet. Ingen ble skadet. De fikk med seg et ukjent pengebeløp. Guttene vil bli avhørt, og deretter overlatt til verger, melder politiet.