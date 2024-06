Ungdomsvald på Ruten i Sandnes

Aktor Kjersti Roalsvig Fanebust skjerpa i retten tiltalen til grov kroppskrenking, mot to ungdommar på 16 år, som er tiltalt for å slått og sparka ein 18-åring på Ruten i Sandnes.

18-åringen blei slått og sparka i hovudet, då han låg nede på bakken, skriv Aftenbladet.

Forsvararane til dei to 16-åringane meiner dei skal frifinnast og seier i retten at det handla om sjølvforsvar, sidan det var 18-åringen som starta slagsmålet.