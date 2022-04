Ungdomsskoleelev dømt for å ha distribuert seksuelle bilder på nett

En ungdomsskoleelev i Rogaland er i tingretten dømt til fengsel i 35 dager for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn.

Via sosiale medier skal han ha opprettet en gruppe hvor han la ut bilder og videoer av nakne og lettkledde jenter under 18 år. Han er også dømt for å ha chattet seksualisert med en jente under 13 år.

Gutten har tilstått alle forhold. Straffen gjøres betinget.