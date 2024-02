– Jeg synes det er viktig at andre vet at man kan si ifra. Det trenger ikke være foreldre eller politi, men kanskje noen andre som kan si det videre.

«Frøya» ble som 13-åring utsatt for en voldtekt av en mann som var ansatt som barne- og ungdomsarbeider på skolen og ungdomsklubben hun gikk på.

Mannen ble først dømt i Sør-Rogaland tingrett i 2023 for seksuell omgang mot tre jenter, og seksuell krenkende atferd mot en fjerde jente.

To av disse forholdene handler om voldtekt av to 13 år gamle jenter en dag i august 2021.

«Frøya» er en av disse to jentene. Den andre jenta er venninnen hennes.

«Frøya» er ikke jentas egentlige navn. NRK kjenner identiteten til henne og faren.

– Jeg synes det er veldig dumt, han misbrukte rollen han hadde, sier Frøya.

«Frøya» forteller at det var svært ubehagelig at mannen som er dømt for voldtekt mot henne var på samme skole og ungdomsklubb hun gikk på. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Dømt i Lagmannsretten

Mannen har delvis erkjent seg skyldig, men er uenig i deler av dommen fra tingretten, og anket delen som gjaldt Frøya og den andre 13-åringen.

Ankesaken gikk nylig i Gulating lagmannsrett.

Dommen fra Sør-Rogaland tingrett Ekspander/minimer faktaboks I Sør-Rogaland tingrett ble mannen i 20-årene dømt til fire år og tre måneders fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han ble også dømt for seksuell krenkende atferd overfor barn under 16 år, og måtte betale totalt 560.000 kroner i oppreisning til tre av ofrene.

Der ble også barne- og ungdomsarbeideren i 20-årene dømt til fire år og tre måneder.

– Frøya er veldig lettet over dommen, for hun var redd for å ikke bli trodd på. Hun hadde hørt mange tilfeller om at de som ble misbrukt og ikke hadde «bevis» ikke ble trodd på, forteller faren.

Også han er lettet, og håper at dette blir siste runde i saken.

Ankesaken gikk i Gulating lagmannsrett over to dager i februar. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Utagering ble måten hun taklet det på

I tiden etter voldtekten skjedde det en stor endring i Frøya.

– Jeg gikk nesten ikke på skolen og fikk nesten ingen karakterer. Jeg var veldig sliten. Det var på grunn av den hendelsen.

Det ble lite fokus på skole, og hun begynte å utagere med alkohol og hasj. Det var hennes måte å håndtere det hun var utsatt for.

Faren til Frøya forteller at hun begynte å være med folk i et dårlig miljø, og at hun ikke ville snakke om det som hadde skjedd.

– Det ble en stor endring i meg fra før det skjedde til etter det skjedde. Jeg ble mye hissigere.

På en treningskamp gikk Frøya løs på motstanderne. Faren viste ikke hva hun hadde blitt utsatt for ennå, men varsellampene begynte å blinke.

– Jeg måtte ta henne vekk fordi hun gikk til angrep på de andre. Hun var alltid ivrig og god, men nå var hun forbannet, sier faren.

Viktig å ha noen å prate med

– Tårene har trillet utallige ganger. Jeg sa til henne at dette ikke var hennes skyld og at hun ikke hadde gjort noe galt, forteller faren.

Frøya mener det er viktig å være åpen om det, om man blir utsatt for det hun selv opplevde.

– Det er viktig å ha noen å prate med. Jeg har pratet med venninner og ungdomsteamet i kommunen. Det er viktig at folk i samme situasjon forstår at det ikke er deres feil.

Faren til Frøya forteller at både rektor på ungdomsskolen og behandleren i barnevernet har vært gull verdt.

– De stilte alltid opp. Vi hadde møter ofte og rektor tilrettela alt for Frøya for at hun skulle ha det så bra og enkelt som mulig på skolen.

Far har vært en viktig støttespiller for «Frøya». Foto: Tom Edvindsen

Nå har hun blitt 16 år, fått seg kjæreste og begynt på videregående. Hun prater fremdeles med damen fra ungdomsteamet regelmessig.

– Det var en ny start for meg. Det var viktig for meg å få blanke ark.

– Foreldre skal akseptere at ungene sier ifra

Faren til Frøya ble overrasket over hvor godt det gikk for henne å begynne på videregående skole.

– Jeg tror det handlet om at det ikke var de samme dørene, folkene og ryktene, sier faren.

Det har vært viktig for Frøya å få støtte fra faren sin.

– Foreldre skal akseptere at ungene sier ifra, det er veldig viktig å støtte dem og fortelle dem at det ikke er deres feil. Det gjorde vi fra starten.

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen sier at han og klienten vil se på om de skal anke dommen fra Gulating lagmannsrett. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen sier at han og klienten hans er uenige i dommen, og at det er naturlig å se om det er deler av den som kan ankes til høyesterett.

Svendsen sier det har vært en belastende sak for mannen i 20-årene.

– Det er alltid en påkjenning å være i retten. Han synes det er skuffende at retten ikke er enige med ham i forhold til omfanget av hva han har gjort.