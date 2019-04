Ungdommer tyr til Youtube for å lære om sex

– Det er noe galt med seksualundervisningen i norsk skole når unge mennesker føler de må henvende seg anonymt på Youtube for å få svar, sier Vanessa Linjord (15).

Ungdommer mener det er satt av lite tid til seksualundervisning i skolen, og opplever at det er flauere for lærerne å snakke om sex og kropp, enn hva det er for elevene selv.

Derfor går ungdommene til Youtube for å få svar på sexspørsmål.

– Youtuberne er veldig ærlige og setter ting på spissen, mener Linjord.

Gir ungdommer råd

Youtuber Isabelle Eriksen er en av dem som tar opp temaer som mensen, sex og pubertet. Spørsmålene blir tilsendt anonymt fra unge seere.

Hvilket hull har man sex med?

Hva skal jeg si til mamma når jeg får mensen?

Når er det vanlig å ha sex for første gang?

– Når jeg leser disse spørsmålene lurer jeg virkelig på om man ikke lærer noe på skolen, sier Eriksen, som forteller at etterspørselen etter videoene er stor.

TABU SPØRSMÅL: Gjennom youtube-videoer svarer Isabelle Eriksen på spørsmål om sex, kropp og pubertet, som hun får tilsendt fra anonyme seere, her sammen med youtuber Carina Talling. Foto: PRIVAT / NRK

Svarene hennes er ærlige, humoristiske og basert på egne erfaringer.

– Jeg vet selv hvordan det er. Det er ubehagelig å være uerfaren i forskjellige situasjoner, sier Eriksen.

Eriksen forteller at hun lager videoene for å hjelpe andre, men mener at skolen og foreldre må ta et større ansvar.

LITE LÆRING: Kondom på banan er det Ida Pollestad Brunes (18) husker best fra seksualundervisningen på ungdomsskolen. – Man kommer ikke så langt i livet med det. Foto: Emily Louise Stø / NRK

Elevorganisasjonen i Rogaland jobber aktivt for å bedre seksualundervisningen i skolen.

– Jeg skjønner at ungdom ønsker noe mer enn det skolene tilbyr, sier leder Ida Pollestad Brunes.

Hun er glad for at youtuberne har tatt tak i temaet, men er opptatt av at youtubere ikke har ansvar for en god seksualundervisning. Det ansvaret har skolen, mener hun.

Mangel på faglig kompetanse

En kombinasjon av unge stemmer og fagkunnskap hadde vært ideelt, mener ungdommene i Sandnes.

– Det beste hadde vært om en youtuber og en sexolog hadde slått seg sammen, sier Kristoffer Lura (16).

ØNSKER FORBEDRING: Vanessa Linjord ønsker mer og bedre seksualundervisning i skolen. Foto: Emily Louise Stø / NRK

Youtube-Eriksen er åpen for forslaget, men tror videoene hadde blitt mer seriøse, og gjerne ikke så uformelle som de nå er.

Nye læreplaner

Seksualundervisningen i skolen skal forbedres, ifølge Kunnskapsdepartementet. De nye læreplanene er nå på høring.

– Forslaget er å få inn temaer som følelser, kropp, kjønn og hvordan man setter egne grenser allerede på 2. trinn, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

VIKTIG: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg forteller at barn og unge har krav på seksualundervisning i skolen. Foto: Marte Garmann / Regjeringen

Hun forteller at det er viktig for barn og unge å være bevisst på hvilken kompetanse folk har.

– Det er forskjell på det å spørre læreren og helsetjenesten, og å spørre noen som ikke har faglig bakgrunn, sier Høistad Sjøberg.