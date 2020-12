Ungdommer dømt for vold

To av de tre ungdommane tiltalt for vold mot en 15 år gammel gutt på Vaulen 4. mai i år er dømt til fengsel, melder Stavanger Aftenblad. Tingretten finner det bevist at 15-åringen ble slått og sparket til han svimte av. Egne filmer fra de tiltalte var avgjørende.