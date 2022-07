Ungdommer angrep vekter

Politiet måtte rykke ut etter at de fikk melding om at noen ungdommer lagde bråk på Vikedalfestivalen i Vindafjord. To gutter på 15–16 år hadde forsøkt å ta seg inn på festivalen uten billett. Da de ble stanset, gikk de til angrep på vekteren. Vekteren vurderte å dra til legevakt etter angrepet av ungdommene etter at han fikk vondt flere steder på kroppen. Guttene ble hentet av sine foreldre, og er anmeldt.