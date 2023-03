Ungdommen vil ikkje inn i helsefag

Søknaden til helse og oppvekstfag på vidaregåande skule i Rogaland går ned for andre år på rad. Frå i fjor gjekk søknaden ned med 1,7 prosent, opplyser Helge Eide i Rogaland fylkeskommune. Det skjer sjølv om det er stort behov for arbeidskraft på sjukeheimar og institusjonar i kommunane, seier Eide. Han trur at mange negative medieoppslag om arbeidstilhøvet for tilsette på sjukehus og sjukeheimar kan vera ein del av grunnen til nedgangen i søknadstala.