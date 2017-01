Ungdom i Ølen føler seg utrygge

– Det er jo skremmende, sier Janicke Jaisua, en av ungdommene som bor i området.

Noen av ungdommene i bygda er bekymret etter hendelsen hvor tre jenter ble befølt av flere menn i Ølen i Vindafjord kommune, natt til søndag.

Janicke Jaisua og Therese Olsen liker ikke tanken på å gå alene om kvelden, etter hendelsen i helgen. Foto: Thomas Halleland / NRK

– I alle fall for oss som går på skole, må ta bussen og går igjennom den gaten. Av og til så har vi fritidsaktiviteter hvor vi må til Ølen på kvelden. Da er det litt skremmende å vite om at det skjer sånne ting, sier Jaisua.

Jentene forklarer at det har vært mange reaksjoner i deres miljø, blant annet på sosiale medier, med støtteerklæringer til jentene som ble befølt.

– Ingen grunn til bekymring

Mennene skal ha tatt kontakt med jentene sent lørdag kveld. Da skal de, i alkoholpåvirket tilstand, ha befølt jentene og holdt dem fast mot deres vilje.

Politiet forstår at episoden kan oppleves som ubehagelig, men presiserer at det ikke er noen grunn til å føle seg utrygg.

Arild Austerheim ved Vindafjord lensmannsdistrikt maner ungdommen i Ølen til ikke å være bekymret. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Nei. Det synes vi ikke det er. Det er veldig sjeldent vi hører om sånne episoder, sier Arild Austerheim, fungerende lensmann i Vindafjord lensmannsdistrikt.

Han er klar på at det ikke er farlig å gå ute om kvelden i Ølen.

– Det er det viktig for oss å si og vi ønsker ikke å skape frykt. Det har nok vært ubehagelig for disse jentene – det har vi respekt for og det tar vi på alvor, men i hovedsak og generelt så er det ikke utrygt å bevege seg i Ølen på nattetid, sier Austerheim.

Han legger også til at det skal ha vært en "viss kjennskap" mellom enkelte av jentene og enkelte av de siktede i forkant av episoden.