– Jeg har gjort det på fest, sier Eva.

Hun har prøvd det et par ganger. Den mest populære typen er den forholdsvis nye typen snus som heter «Freeze». Den er hvit, har en sterk peppermyntesmak og kommer i porsjonsposer.

– Men vi klipper opp posen og tar den ut når vi sniffer den, sier Eva.

Hun hadde drukket alkohol da hun prøvde det. Egentlig heter hun noe annet. Hun er snart 18, men foreldrene vet ikke at hun fester. De vet heller ikke at hun snuser.

Å sniffe snus gjorde hun mest for å eksperimentere. Hun vet om flere som har gjort det. Det har blitt en form for «challenge» for de unge.

– Jeg fikk en skikkelig nikotin-boost av å sniffe. Man får jo en ekstra sterk effekt når man tar den i nesen, sier Eva.

Fraråder sniffing

Folkehelseinstituttet (FHI) kjenner ikke til fenomenet, men fraråder all bruk av nikotin blant unge. Også å sniffe snus på samme måte som kokain.

– Vi antar at inntaksritualet for nasal bruk må minne om bruk av kokain, og at det kanskje er dette som gjør den attraktiv blant risikosøkende unge, sier seniorforsker Karl Erik Lund ved FHI.

«Freeze» har et høyt nikotinnivå med 16 milligram per gram. Når den skal sniffes må den fjernes fra posen.

SENIORFORSKER: Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet fraråder nikotinbruk blant unge. Foto: Folkehelseinstituttet

– Mint-aromaen og nikotinen bidrar antageligvis til å skape en slags «buzz». Skadepotensialet fra slik bruk er ikke utredet, men all bruk av nikotin blant unge frarådes, sier seniorforskeren.

Kreftforeningen bekymret

21 prosent av unge mellom 16 og 24 år sier at de bruker snus daglig. Dette tilsvarer rundt 125.000 personer. I tillegg sier 6 prosent at de bruker snus av og til.

Og det er langt flere unge menn enn kvinner som snuser daglig, viser statistikk fra Helsedirektoratet.

Kreftforeningen er ikke kjent med snus-sniffingen til de unge, men er bekymret over at så mange unge bruker snus.

– Jeg frykter de unge har dårlige kunnskaper om helserisikoen knyttet til snusing, sier distriktsleder Camilla Gram i Kreftforeningen i Stavanger.

Lett å bli avhengig

Ifølge FHI opptas nikotinen lettere i blodet ved røyking enn ved snusing. Men det er ikke forsket noe særlig på nesesnus.

– Snus skal ligge i munnen og avgi nikotin via slimhinnen til blodet. Men her blir det mye hurtigere nikotinopptak. Dermed er det avhengighetsskapende potensialet høyere. Men vi har ikke forsket på dette, sier Lund.

Hvit snus er et nytt produkt med lite tobakk og tungmetaller. Samtidig har det høye verdier av nikotin.

– Så vi vet ikke hvor farlig dette er ennå. Men det er klart at dette er ment å ligge i munnen. Det er ikke ment å sniffes i nesen, sier han.

De unge deler den hvite snusen opp i linjer før de tar den opp i nesen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Kvalm og neseblod

Vi møter Eva og ei venninne på skolen. Der er det ikke vanlig å sniffe snus. Der tar de den på vanlig måte. Under leppa.

– Jeg foretrekker å gjøre det på vanlig måte, sier Eva.

Flere av de unge NRK har snakket med forteller at det er vanlig å blø neseblod som følge av sniffingen.

– Jeg blødde neseblod. Og så ble jeg skikkelig kvalm.

– Var du redd?

– Nei, men jeg gjør det nok ikke igjen, sier 17-åringen.