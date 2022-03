Ung mann siktet for voldtekt

En ung mann fra Rogaland ble mandag pågrepet av politiet. Vedkommende er siktet for voldtekt av barn under 14 år, og for seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

I Sør-Rogaland tingrett ble mannen i dag varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøkskontroll.

Vedkommende har erkjent straffeskyld for samtlige forhold i siktelsen, og har tilstått forholdene.

Retten viser også til at sakens fulle omfang foreløpig er ukjent, men at det dreier seg om kontakt på Snapchat hvor det er anslått at den siktede har hatt kontakt med omkring 20-15 ungdommer. Vedkommende skal ha mottatt seksualiserte bilder og videoer fra fire-fem gutter i 13-årsalderen.

I følge kjennelsen gjenstår det fremdeles viktige skritt i etterforskningen.