Ung gutt innrømmer å ha startet brann

Brannvesenet har nå slukket en brann i en brakkerigg som tilhører Byfjord skole i Stavanger. Brannen har trolig startet i et fuglerede like ved.

Politiet melder at brannen er påsatt og at de er i kontakt med en gutt under 18 år som innrømmer forholdet.

Det er ikke meldt om personskade. Bygget er skadet utvendig.