– Nå opplever eg at staten tar ifrå meg familien min og øydelegg livet vårt på grunn av nokre hundre kroner i månaden, seier Kay Garred.

Han er tydeleg prega når han held rundt stedottera Valentina Duarte De Oliveira (15).

NRK møter dei på leirplassen Fredtun utanfor Skudeneshavn der Valentina har siste skuledag med klassen sin.

Kona Maria har blitt igjen heime.

Torsdag fekk dei brevet frå Utlendingsnemnda (UNE) som skriv at dei ikkje omgjer vedtaket frå tidlegare som slo fast at Valentina og mora Maria får avslag på opphaldsløyve i Noreg og må forlate landet.

– Når eg er med vennene mine på skulen, tenker eg ikkje så mykje på det. Men når eg kjem heim byrjar eg å tenke på at eg må tilbake til Brasil, seier 15-åringen.

Torsdag hadde Valentina siste skuledag på Skudeneshavn ungdomsskule. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Advokaten: – Heilt bak mål

Det var sist veke NRK fortalde om Valentina frå Brasil og mora Maria som har budd i Noreg dei siste to åra. Maria har vore gift med norske Kay Garred i seks år og dei har tidlegare budd i Brasil, men flytta til Noreg på grunn av pandemien.

Men søknaden om familiegjenforeining blei avvist fordi Garred tente 6356 kroner for lite i året.

66-åringen mottar uføretrygd.

Sist veke fekk dei førehandsvarsel frå politiet om at Utlendingsdirektoratet førebur utvisingssak mot dei. Då får dei samstundes innreiseforbod til heile Schengen-området.

På politihuset i Haugesund sist veke då familien skulle i møte med utlendingseininga. Etter møtet fekk dei med seg dokumenta som viste at det blei førebudd ei utvisingssak mot dei. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Tysdag går fristen ut for å ettersende dokumentasjon og uttale seg om vedtaket. Så sender politiet dette vidare til UDI.

Håpet er at UDI tar ei anna avgjerd enn UNE. Det er ikkje sett ein bestemt dato for utreise enno.

Advokat Alexander Nyheim Jenssen. Foto: NRK

Advokaten deira Alexander Nyheim Jenssen seier vedtaket er heilt bak mål.

– Eg er veldig skuffa på vegner av familien, også må eg vere ærleg å seie at eg tenkte at dette var heilt bak mål. Vilkåra for familiegjenforeining er oppfylt, seier han.

Etter at Valentina og Maria tok imot varsel om utvising, sende advokaten ei oppmoding om omgjering av vedtaket frå UNE.

Her peikte han på ei unntaksbestemming i utlendingsforskrifta der ein ser bort frå inntekt dersom det er openbert at referansepersonen, altså Garred, er i stand til å forsørgje familien sin.

Sist veke selde han leilegheita si og har nå formue. Advokaten meiner difor at han oppfyller krava i unntaksbestemminga.

Klagar til Sivilombudet

Men UNE skriv i det ferske brevet at vilkåra må vere oppfylt på vedtakstidspunktet og at unntaksbestemminga eventuelt må vurderast i ein ny søknad til UDI.

Altså kan dei ikkje ta stilling til dette nå.

– Dette er openbert eit system som er altfor rigid og formalistisk, og det bekreftar det eg sjølv erfarer med utlendingsforvaltinga, at det er eit system som berre er skapt for å gjere det vanskeleg for andre, seier Jenssen.

Nå vil advokaten skrive eit brev til UDI og forklare situasjonen i håp om at dei gjer endringar i utvisingsvedtaket dei nå førebur.

– Eg håpar det er nokon der som kan sjå på saka med andre auge, seier han.

Så skal dei klage avgjerda frå UNE til Sivilombudet, slik at dei eventuelt kan gjere om på utsendinga.

– Grunnen til det er at eg meiner det er juridisk feil når utlendingsmyndigheitene avviser oppmodinga om omgjering og viser til at dei ikkje kan ta stilling til det, og at familien må legge det fram i ny søknad. Det meiner eg dei skulle tatt stilling til, seier advokaten.

UNE er kjent med kritikken frå Jenssen. Dei kommenterer den slik:

– Vi har ikkje noko å legge til utover at vi viser til vedtaket og tidlegare svar i denne saka, skriv seniorrådgjevar Tom Christer Ruud i kommunikasjonsavdelinga i UNE i ein e-post.

Einingsleiar i UNE, Ingun Halle, skriv i ein e-post til NRK at vilkåra må vere oppfylt på vedtakstidspunktet og at nye opplysningar knytt til vurderinga av om referansepersonen openbert kan forsørga seg sjølv etter bustadsalet, eventuelt må vurderast i ein ny søknad.

Håpar politikarane får auga opp

Valentina har bestemt seg på å fokusere på det som er bra. Siste skuledag og turen til Trondheim på fredag då ho skal delta på Ungdommens kulturmønstring i lag med 400 andre ungdommar.

– Eg har ikkje noko val. Eg prøver å fokusere på det eg må slik at eg kan gjere dei tinga eg vil gjere, seier ho.

Kay Garred er stolt av stedottera si Valentina. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Men Kay Garred er frustrert.

– Det einaste håpet mitt er at folk får auga opp for kva som skjer og at dei med innflytelse og makt i dette landet kan sjå på dette. Slik det er nå har ikkje uførepensjonistar lov til å ha familie, fordi dei ikkje er rike nok, seier han.