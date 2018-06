Undersøker mulig drukning

Politiet fikk melding klokken 13.30 at det er funnet en barnesykkel, sko og håndkle ved et vann i Nedre Loen i Strand i Rogaland, men ingen personer ble sett. Nødetatene er på vei til området for å undersøke. Ingen personer er meldt savnet i området.