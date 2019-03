Undersøker bolig i Stavanger

Krimteknikere foretar åstedsundersøkelse på Våland, etter at to menn havnet på sykehus med stikkskader i natt. Ifølge politiet skal det ha oppstått klammeri mellom de to mennene, som er mellom 20–40. – Begge har status som siktet i saken, sier Sveinung Andersen, jourhavende jurist ved Sør-Vest politidistrikt.