Under to prosent helt arbeidsledige

– Ledigheten i fylket er på et meget lavt nivå, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen. Vi må tilbake til september 2013 for å finne like lav andel helt arbeidsledige, viser de ferske månedstallene til NAV ved utgangen av mars. 4 853 personer står helt uten jobb i Rogaland, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 437 færre sammenlignet med februar.