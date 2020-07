Under halvparten av barn og unge spiser frukt og grønt daglig

Helsedirektoratet anbefaler at man spiser minst fem porsjoner med frukt eller grønnsaker i løpet av dagen. Helst en blanding av de to.

En fersk rapport fra Universitetet i Bergen tar for seg svarene til over 4700 elever fra hele landet i aldrene 11, 13 og 15 år. Langt under halvparten av disse sier de spiser noen form for frukt eller grønnsak daglig.

Blant guttene er det kun én tredjedel som spiser frukt og grønnsaker daglig. Blant jentene er andelen litt høyere, på rundt 40 prosent.

– At så mange barn og unge ikke får i seg én porsjon med frukt og grønt, er bekymringsfullt, sier Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– De spiser mindre frukt og grønt når de blir eldre, spesielt blant guttene. Det er nok fordi man får mer frihet, og kanskje litt mer lommepenger. Så det er viktig å få inn disse spisevanene tidlig, slik at de tar det med seg videre, sier Sagen.

Når NRK spør unge om hvor mye frukt eller grønnsaker de spiser, er det flere som peker på middagen som hovedkilden til grønnsaker. Noen få spiser frukt i tillegg til det de eventuelt spiser til middagen.

NRK traff ingen som spiste fem om dagen.

Øker sannsynlighet for livsstilssykdommer

Rapporten ser også på daglig godteri- og brusinntak. Der øker guttene forbruk med alderen, mens inntaket for jenter forblir lavt.

Iselin Bogstrand Sagen er ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Foto: Marte Garmann / Frukt.no

Større inntak av godteri og brus øker sannsynligheten for flere livsstilssykdommer som diabetes, og hjerte og karsykdommer.

– Hvis man ikke spiser litt frukt og grønt hver dag er det også med på å øke muligheten for å pådra seg alvorlige livsstilssykdommer. Det er langtidseffekten av en slik diet vi er mest bekymret over, forteller Sagen.

– Invester i skolebarna

Fra 2007 fikk alle elever på barneskolen i Norge gratis skolefrukt, men ordningen ble avskaffet i 2014. Flere kommuner tilbyr fortsatt gratis skolefrukt til elevene sine, men de er i mindretall.

Over 300 kommuner tilbyr ikke gratis skolefrukt til elevene sine.

– Det er utrolig synd. Vi ser at barn fra lavinntektsfamilier spiser mindre frukt og grønt enn andre. Skolene kan virkelig hjelpe til med å utjevne den forskjellen. 300 kommuner har altså muligheten til å prioritere denne rimelige, men svært nyttige investeringen for sine skolebarn, sier Sagen.