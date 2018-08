Umulig å tjene på matkasseselskaper

Eierne av Adams Matkasse og Godtlevert tror det er umulig å tjene penger på rene matkasseselskaper. DN skriver at den største aktøren i segmentet, Adams Matkasse, har tapt 70 millioner på to år. – Dagligvarekjedene kommer til å ta over, sier Herkules-topp Gert W. Munthe.