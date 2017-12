Ulykke ved Auglendstunnelen

En bilfører skal ha kjørt inn i lyktestolper og et lite bygg ved Auglendstunnelen i Stavanger. Politiet fikk flere meldinger om farlig kjøring i forkant av uhellet. Politiet melder at det skal være snakk om et sykdomstilfelle, og føreren får helsehjelp på stedet. Vedkommende skal være uskadd.