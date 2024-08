Ulven har skadd to nye lam i Lund kommune

I går kveld kom det inn melding om to nye skadde lam, som truleg har vore utsett for ulv. Eitt lam på Liland og eitt ved Gullvatnet, begge i Lund kommune. Det er i samme område kor jegarar hadde blikkontakt med ulven tidlegare denen veka, seier koordinator for skadefelling av rovvilt, Arve Aarhus til Dalane Tidende.

Liland og Gullvatnet ligger i nærleiken av Gursli, på vestsida av Lundevatnet. I dette området er det funne fleire daude og skadde dyr dei siste vekene.