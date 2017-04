Ulf med seier i Levanger

Sandnes Ulf vant 1-0 borte mot Levanger, etter scoring av Sellin. Dermed har gaukene full pott etter to kamper og leder for øyeblikket 1. divisjon. Haugesund leder 1-0 til pause over LSK, etter fin scoring av Abdi. Viking ligger under mot Sarpsborg 08, etter en tidlig scoring av Trondsen. Følg fotballen her.