Ulf får garanti for ny stadion

Et enstemmig formannskap i Sandnes gir nå Sandnes Ulf den nødvendige garantien for bygging av nytt stadion. Klubben har manglet 15 millioner kroner, men nå har hovedentreprenør Masiv og Østerhus gitt garantier som Sandnes Ulf trenger for å komme i gang med byggeplanene. Ordfører Stanley Wirak sier til NRK er glad for at avtalen er på plass.