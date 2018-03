Ukvemsord mot politiet

Politiet i Haugesund fikk melding klokken 02.00 om en vanskelig gjest på et utested. Mannen (26) ble pågrepet av politiet etter at han forsøkte å hindre politiet i å gjøre sin jobb, og lirte av seg flere ukvemsord mot politiet. Mannen er anmeldt for forulempingen.