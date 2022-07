– Her er grønnsaker og frukt, sier Aline Kamudege, mens hun viser fram poser med matvarer.

Kamudege er leder for den frivillige organisasjonen «Open hands for you», som har matutdeling i Hillevåg hver torsdag for trengende.

Aline Kamudege, leder for den frivillige organisasjonen «Open hands for you» Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I de gamle fabrikkliknende lokalene står hauger med poser. Utenfor venter cirka 50 ukrainere.

Behovet er stort.

– Vi tar imot dem, trøster, gråter sammen med dem og finner løsninger på det vi kan. Men det er ikke alt vi kan hjelpe med, sier Kamudege.

Denne saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad. I avisa sto det også at den økonomiske situasjonen er så krevende at noen har vurdert å prostituere seg.

Cirka 50 poser med mat skulle deles ut da NRK besøkte matutdelingen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Får 2000 i måneden

Tetiana Timehur er en av dem som står i matkø. Etter en måned med rakettangrep over hjembyen sin Harkif, ga hun opp og flyktet vestover.

Nå bor hun med datteren og et barnebarn i Stavanger.

Hun får 2000 kroner i måneden i støtte fra staten. Det skal gå til mat, klær og en bussbillett i ny og ne.

Tetiana Timehur har flyktet fra Ukraina. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg trenger å få gratis mat og jeg trenger å snakke med andre ukrainske flyktninger, sier hun. Tydelig preget av situasjonen.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er fungerende ordfører i Stavanger.

– Når vi hører at mye er stengt i løpet av sommeren, også Frelsesarmeen sin matutdeling, så forstår jeg at det kommer mange hit, sier ordføreren.

Det er 96 ukrainske flyktninger på det kommunale mottaket i Stavanger. De får 2000 kroner i måneden i økonomisk støtte.

Det synes Hausken er for lite.

– Når vi vet at satsene ble vedtatt i 2016, og det har vært så stor prisøkning, så forstår jeg at det er veldig trangt og at folk velger å komme hit for å få ekstra mat, sier hun.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er fungerende ordfører i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Et problem i flere byer

Caritas Norge er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. De deler blant annet ut mat til fattige i Trondheim.

I tillegg har de veiledningstjenester for flyktninger i Oslo. Alexander Golding er HR- og administrasjonsleder i Caritas Norge.

Han bekrefter at Ukrainske flyktninger må stå i matkø i både Oslo og Trondheim.

– Det er viktig å tenke på alle flyktninger, men for ukrainske flyktninger kan det føles ekstra hardt, da de gjerne er vant til høyere velstand, sier han.

Alexander Golding, HR- og administrasjonsleder i Caritas Norge. Foto: Kristine Hirsti / NRK

Han understreker at livet som flyktning ikke er ment å være luksuriøst, men nå synes han det har det gått for langt.

– Økningen av matvareprisene rammer de som har minst. Jeg håper at regjeringen kan se denne spesielle situasjonen og gjøre en korreksjon på flyktningstøtten, sier Golding.

Kommunen deler ut ekstra mat

På grunn av den krevende situasjonen har Stavanger kommune funnet fram litt ekstra penger.

Kommunedirektøren ringte til den fungerende ordføreren og dermed ble det en hyggelig slutt, i hvert fall i Stavanger.

– Vi skal sende folk ned på akuttmottaket på hotellet. Det vil de få utlevert tørrmat. Så de som trenger det, skal i hvert fall få mat, sier Hausken.