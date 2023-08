Ukrainas nasjonaldag feires i dag

Ukrainas nasjonaldag markeres flere steder i Rogaland i dag. Siden Russland invaderte Ukraina for 1,5 år siden, har det kommet mange ukrainere til landsdelen. Volodomyr Yakovets, som kom til Norge for et år, sier at det blir ekstra viktig å markere Ukrainas uavhengighet med tenke på krigen.