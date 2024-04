UiS-professor får EU-stipend på 2,5 mill. euro

Professor Merja Stenroos ved Universitetet i Stavanger (UiS) har blitt tildelt det mest prestisjefylte stipendet fra EU, European Research Council (ERC) Advanced Grant. Det skriver universitetet i en pressemelding.

Stenroos er blitt tildelt 2,5 millioner euro for et prosjekt som skal forske på middelalderengelsk. Forskerne vil se hvilke roller keltiske og nordiske språk kan ha spilt i den tidlige utviklingen av engelsk. Metoden vil senere kunne brukes for å studere andre språk og folkegrupper, også i nåtid.

– Dette er forskning som har som mål å utvide vårt viten, og som kan komme til bruk på måter vi ennå ikke kan se rekkevidden av, sier Stenroos i pressemeldingen.

Det er første gang et forskningsprosjekt tilknyttet UiS blir tildelt et stipend fra ERC.

Prosjektet vil gå over fem år og inkluderer eksperter fra andre universitet i blant annet Glasgow og Helsinki.