UiS kan få psykologutdanning

NOKUTs sakkyndige komité anbefaler akkreditering av profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Stavanger (UiS). Det skriver UiS i en pressemelding (ekstern lenke).

UiS leverte høsten 2021 en søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om etablering av et profesjonsstudium i psykologi. Høsten 2022 ble det konkludert med at utdanningen ikke oppfylte kravene til akkreditering.

Høsten 2023 ble det levert en ny søknad, og den 16. februar mottok UiS anbefaling fra den sakkyndige komiteen. Når det endelige vedtaket foreligger fra NOKUT, vil UiS umiddelbart søke Kunnskapsdepartementet om etablering av studiet.

Kommuner og sykehus rapporterer om store og vedvarende problemer med å rekruttere psykologer, og kommunene i Rogaland har lavest psykologdekning i landet, skriver UiS i pressemeldingen.

UiS-rektor Klaus Mohn håper regjeringen ser finansieringen av studieplasser som en investering for å løse et alvorlig samfunnsproblem.

– Vi gleder oss til å utdanne morgendagens psykologer. Nå trenger vi 48 statlig finansierte studieplasser, sier Mohn etter innstillingen fra NOKUT.

Utdanningen kan starte opp så snart den statlige finansieringen er på plass. Profesjonsstudiet vil være seksårig og lede fram til graden cand.psychol.