Ugle i nød

Brannvesenet måtte i dag rykka ut til Finnøy for å hjelpa ein huseigar, som hadde fått ei ugle inn i huset sitt. Ugla hadde kome seg inn via eit takvindu, og blitt skada. Brannvesenet fekk fanga den, ugla varmar seg no i brannbilen medan dei ventar på ein veterinær.