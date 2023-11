– Det er ikke så mange på veien. Det er synd. Det må bli en del flere brukere om det skal være økonomi i dette, sier Tor Inge Kjellesvik.

Sammen med Tove Kjellesvik sykler han på den delen av sykkelveien mellom Stavanger og Sandes som allerede står klar.

De er nesten helt alene på veien.

Tor Inge mener prislappen er svært høy, og er i tvil om kostnadene står i forhold til bruken.

Tor Inge og Tove Kjellesvik sykler ofte. Foto: Odin Omland / NRK

En stigende prishistorikk

I fjor høst lå sykkelveien, som kalles sykkelstamveien, an til å koste 1,880 milliarder kroner. Budsjettsprekken var da på 355 millioner kroner.

Siden har prisen fortsatt å stige.

Nå viser den siste sluttprognosen at sykkelstamveien vil få en prislapp på over 2,2 milliarder kroner. I 2008 var det anslått at veien skulle koste mellom 200 og 350 millioner kroner.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

Sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes er 13 kilometer lang. Foto: Odin Omland / NRK

Fylkesordfører Ole Ueland i Rogaland sier det er beklagelig at kostnadene har økt.

– Dette er ekstra kostnader som staten burde ha dekket. Det er staten sitt prosjekt – og derfor staten sitt ansvar for at det har blitt større kostnader, sier han.

Ole Ueland er fylkesordfører i Rogaland. Han sier sykkelveien vil være en effektiv måte å sørge for begrenset trafikk. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Sykkelstamveien skal nemlig finansieres med statlige midler gjennom Byvekstavtalen.

Men prisjusteringen som gjør at summen for sykkelveien stiger og stiger, er det ennå ikke bestemt hvordan skal dekkes.

– Må bilistene betale mer bompenger for dette?

– Utgangspunktet vårt er at dette ikke skal finansieres med bompenger, svarer Ueland.

– Regjeringen må komme på banen

Det er først og fremst økte priser som er årsaken til at det har blitt så mye dyrere å bygge sykkelveien.

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kjartan Alexander Lunde (V) sier man må prøve å finne måter å få ned kostnadene på uten at det går utover kvaliteten.

– Venstre mener at regjeringen må komme på banen og få på plass de pengene som mangler. Styringsgruppen bør etterlyse dette, sier Lunde.

Kristoffer Birkedal (Frp) er varaordfører i Sandnes. Han er klar i sin sak på hvem han mener burde betale regningen.

– Løsningen vil være at regjeringen betaler. Det føles som at de springer fra regningen, sier han.

Varaordfører i Sandnes, Kristoffer Birkedal (Frp). Foto: Øystein Otterdal / NRK

Birkedal nevner at byvekstavtalen har ført til positive tall for området.

– Det har vært en økning i kollektivtrafikk og økt bruk av by- og elsykler. Alt peker i riktig retning, sier han.

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet påpeker at staten finansierer hele kostnaden for utbyggingen av sykkelstamveien.

– Men når det er kostnadsøkninger i prosjektet i en porteføljestyrt bypakke, kan det føre til at det ikke blir rom for å starte opp enkelte andre mindre gange-, sykkel- og kollektivtiltak siden slike kostnadsøkninger er noe som skal håndteres innenfor bypakken.

Statssekretær Tom Kalsås (Ap). Foto: Stortinget

Kalsås sier at det har vært en stor prisvekst i samferdselssektoren de siste årene.

Under 1000 syklister hver dag

Sykkelstamveiens prosjektleder Kari Smådal Turøy innrømmer at det ikke kryr av syklister på sykkelstamveien helt ennå.

Ifølge henne er det i underkant av 1000 syklister per dag som bruker veien.

– Vi så en økning på rundt 40 prosent fra i fjor. Det er en markant økning i prosent, men det er ikke store mengder ennå, det skal sies.

Kari Smådal Turøy er prosjektleder for sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes. Foto: Odin Omland / NRK

Turøy er uansett optimistisk.

– Når vi åpner den strekningen vi holder på med i Sandnes til sommeren neste år tror jeg vi vil se en ganske stor økning. Det handler om reisevaner, folk må finne ut at det er verdt å finne fram sykkelen.

Mindre støy fra veiene

Syklist Tove Kjellesvik minner om den samfunnsmessige økonomien med sykkelveien.

– Vi blir sprekere og det blir mindre trafikk og støy på veiene.

Derfor håper hun all ressursbruken som hører med i å lage ny sykkelvei – vil lønne seg på sikt.

– Men det er jo svimlende summer, sier hun.