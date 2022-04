Ubrukeleg fotoboks

I 2021 blei ingen bilførar tatt for å ha køyrt for fort på fylkesveg 44 på Øksnevad i Klepp. Fotoboksen på Øksnevad har stått sidan 90-talet og nå er den så innøvd blant bilistane, at ingen køyrer for fort der, opplyser Rune Svendsen i Sør-Vest politidistrikt til Jærbladet.