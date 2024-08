Uavgjort på Bryne

Bryne spilte uavgjort 1–1 mot Kongsvinger hjemme mandag kveld. Scoringene kom begge i første omgang, og andre omgang ble en omgang hvor begge lag ikke maktet å score på sjansene. Kveldens resultat i andre kamper gjør at Bryne fortsatt er på direkte opprykk, men Moss har nå like mange poeng. For Kongsvinger fortsetter rekken med uavgjort, og de står nå med fire strake uavgjort.