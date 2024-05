Tyver stjal fotoustyr for 700.000 kroner: Politiet ber om tips

Politiet ber om tips etter flere tyverier, skriver de i en pressemelding.

Natt til i går, like før klokken 03.30, fikk politiet melding fra et vekterselskap om et pågående innbrudd i lokalene til Stavanger Foto.

Politiet rykket umiddelbart ut, men tyvene hadde forlatt åstedet før politiet kom frem. Søk i området rundt gav ikke resultat.

Overvåkningsbilder fra lokalene viser to mørkkledde og maskerte personer. Det er sannsynlig at de tok seg inn via inngangspartiet, som var knust da politiet kom til åstedet.

– Innbruddet fremstår profesjonelt og planlagt, da de fikk med seg noen av de mest kostbare produktene i butikken. Lyden på det innhentede overvåkningsmaterialet gir mistanke om at tyvene kan ha snakket sammen på østeuropeisk, men dette vet vi ikke sikkert, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen.

Politiet har ikke komplett oversikt over utbyttet, men foreløpig er det kartlagt at de mistenkte har fått med seg kamera og utstyr til rundt 700.000 kroner. Det er gjennomført åstedsundersøkelse på stedet, men politiet har foreløpig få spor å gå etter.

– Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken. Vi ber nå publikum om hjelp. De som har opplysninger om mistenkelig aktivitet rundt Stavanger Foto i løpet av natt til mandag, eller i dagene før bes kontakte politiet, sier Bertelsen.