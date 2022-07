Tyver favoriserer elsparkesykler

Forsikringsselskapet If opplyser om at elsparkesykkelen er tyvenes nye favoritt ting å stjele. Bare i sommer har selskapet fått inn omtrent 15 tyverier hver uke og det kan skyldes at sykkellåsene er for enkle å kutte.

– Norges mest populære sykkellåstype er en vits for rutinerte kriminelle, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

I tillegg stjeles det enda flere elsykler enn elsparkesykler, ifølge If.