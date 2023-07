Tyv stjal nøkler

Like over klokken fem lørdag morgen fikk politiet melding om et tyveri på Eiganes i Stavanger. En person hadde tatt seg inn i et hus og stjålet husnøkler. Tyven ble observert da han stakk fra stedet. Det skriver politiet på Twitter, som melder at en patrulje har lett etter ham, uten å finne vedkommende.